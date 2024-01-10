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زيادة مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية

منذ 38 دقيقة
النفط

النفط

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام زيادة مفاجئة بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير كانون الثاني، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوطها 700 ألفا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 506 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 161 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثمانية ملايين برميل إلى 245 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 2.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، صعدت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 132.4 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 2.4 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.32 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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