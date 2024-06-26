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زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة

منذ ساعتين
مخزونات النفط الأميركية

مخزونات النفط الأميركية

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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام صعدت 3.6 مليون برميل إلى 460.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.9 مليون.

وأردفت الإدارة قائلة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 226 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط 233 ألف برميل يوميا.

وانخفض معدل تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 233.9 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض بواقع مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 121.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 0.3 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 65 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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