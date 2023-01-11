الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

منذ 4 دقائق
مخزونات النفط الأمريكية- أرشيفية

مخزونات النفط الأمريكية- أرشيفية

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 19 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير كانون الثاني إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بأن تنخفض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي بواقع 831 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 4.5 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 117.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع انخفاضها 0.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية ارتفع 2.71 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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