زيادة موجات الهجرة التونسية تهدد بكارثة إنسانية

أحبط خفر السواحل التونسي، محاولات عدد من المهاجرين لأجل العبور، لكن آخرين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط.

حيث نبهت منظمات حقوقية، مؤخرا، إلى أن ارتفاع موجات هجرة التونسيين في اتجاه أوروبا، سيؤدي إلى كارثة إنسانية تشبه ما عاشته هذه السواحل عام 2011.

ويأتي هذا التحذير فيما تعالت الأصوات داخل إيطاليا لإعلان حالة الطوارئ في جزيرة “لامبيدوزا” مع اكتظاظ مخيمات المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت مصادر إيطالية، أن 250 قاربا تقل نحو خمسة آلاف مهاجر وصلت جميعها إلى جزيرة لامبيدوزا خلال شهر.

وتزايدت التحذيرات من اجتياح المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا للجزيرة، وسط مطالبة بإعلان حالة الطوارئ فيها خاصة مع انتشار وباء كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصول نحو 12 ألف شخص بصورة غير شرعية إلى سواحل إيطاليا الجنوبية مقارنة بـ3500 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جدا، مشيرة إلى قوارب صغيرة تعبر البحر المتوسط من سواحل شمال أفريقيا دون أن يتم اعتراضها.

ووصل أكثر من 300 شخص، معظمهم من التونسيين، إلى جزيرة “لامبيدوزا” السياحية، الأسبوع الماضس على متن 13 زورقا، ليصل بذلك الى أكثر من ألف العدد الإجمالي للمهاجرين في مركز الاستقبال في الجزيرة، والقادر على استيعاب 95 شخصا.

تواجه تونس أسوا أزمة اقتصادية على الإطلاق بسبب مشاكل متراكمة في سنوات ما بعد الثورة التي شهدت احتجاجات اجتماعية وتعطل الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية بفعل الاعتصامات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة بسبب الاعتداءات الإرهابية.

وفشلت الحكومات المتعاقبة في حل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية وغرق أغلبها في الخلافات السياسية وفي البحث عن التموقع وتحصين النفوذ، بينما لم تول اهتماما يذكر لمشاغل المواطنين وللتنمية والعدالة الاجتماعية.