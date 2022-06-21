زيارة بايدن إلى إسرائيل.. هل ستجري كما هو مخطط لها؟

أكدت السفارة الأميركية لدى إسرائيل عقب الإعلان عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، أن البيت الأبيض يتطلع إلى زيارة الرئيس جو بايدن إلى البلاد قي 13 تموز، وأنها ستجري كما هو مخطط لها.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية مساء الاثنين الواقع في 20 حزيران: “إسرائيل شريك استراتيجي، ونحن نحترم العمليات الديموقراطية التي تجري بها”، حسبما نقلت عنه القناة الاسرائيلة “13”.

وتابع :”إضافة لذلك، يوجد لدينا تحالف استراتيجي مع إسرائيل وهذا يسمو فوق حزب هذا أو ذاك، والرئيس الأميركي يتطلع بفارغ الصبر لزيارته الشهر القادم”.

يذكر أنه بعد التغييرات السياسية سيكون يائير لابيد هو من سيقوم باستقبال الضيف الأميركي.

وسيصل الرئيس الأميركي إلى إسرائيل في 13 تموز القادم وستكون إسرائيل محطته الأولى في جولته إلى الشرق الأوسط والتي ستستمر حتى 16 من تموز وستشمل أيضا زيارة السلطة الفلسطينية والسعودية.