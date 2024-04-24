زيارة تاريخية.. رئيس إيران يبدأ جولة رسمية في سريلانكا لتعزيز التعاون وافتتاح مشروع للطاقة

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سريلانكا اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل الجاري، في زيارة رسمية قصيرة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين ستشمل أيضا افتتاح مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية بتكلفة 514 مليون دولار.

الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سريلانكا منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في أبريل نيسان 2008 وستشهد توقيع البلدين على خمس اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.

ووافقت إيران في 2010 على بناء مشروع الطاقة الكهرومائية لكن التمويل نضب بعد أول 50 مليون دولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران مما صعب من تحويل الأموال وأجبر سريلانكا على تمويل باقي تكلفة المشروع.

كما واجه المشروع تأخيرات بسبب جائحة كوفيد-19 ومخاوف بيئية واحتجاجات من القرويين في المنطقة.

وقال مكتب رئاسة سريلانكا في بيان إن المشروع سيضيف 290 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد وسيزود 15 ألف فدان من الأراضي الزراعية بالمياه وسيوفر مياه الشرب لآلاف الأسر في ثلاث مناطق.

وأضاف البيان “المراسم التي سيتقدمها رئيسا إيران وسريلانكا ستشكل تعبيرا على التعاون بين البلدين في ذلك المشروع المهم للبنية التحتية”.