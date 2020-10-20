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زيارة تاريخية… وصول أول وفد إماراتي إلى إسرائيل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 12:37 مساءً
وصول أول وفد إماراتي إلى إسرائيل لبحث التعاون في عدة مجالات

وصول أول وفد إماراتي إلى إسرائيل لبحث التعاون في عدة مجالات

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وصل أول وفد حكومي من الإمارات، الثلاثاء، إلى إسرائيل لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، حيث سيوقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وفي هذه الزيارة، وهي الأولى لوفد إماراتي إلى اسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين، ضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن توجه وفد إماراتي رسمي اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعاون موسع بعد توقيعهما الشهر الماضي اتفاقا للسلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

وكانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، قد أكدت أن بلادها تستعد اليوم لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل.

وقالت في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين“.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أكد أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستضع أسسا عظيمة للنمو الاقتصادي لجميع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن “المعاهدة الإبراهيمية بين الإمارات وإسرائيل بنيت على أساس تعزيز أمن المنطقة وتحقيق رفاهية اقتصادية لجميع الدول في غياب محاولات لتحقيق السلام في المنطقة لأكثر من 25 عاما”.

وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة اتخاذ مقاربة جديدة ترتكز على إجراء مفاوضات بناء على رغبة الطرفين خلق فرص للابتكار وتحقيق رفاهية الشعوب.

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