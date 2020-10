زيارة تاريخية… وصول أول وفد إماراتي إلى إسرائيل

وصل أول وفد حكومي من الإمارات، الثلاثاء، إلى إسرائيل لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، حيث سيوقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وفي هذه الزيارة، وهي الأولى لوفد إماراتي إلى اسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين، ضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن توجه وفد إماراتي رسمي اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعاون موسع بعد توقيعهما الشهر الماضي اتفاقا للسلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

وكانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، قد أكدت أن بلادها تستعد اليوم لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل.

وقالت في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين“.

This morning UAE prepares to send its first official delegation to Israel, led by HE Obaid Al Tayer and HE Abdulla Bin Touq, and accompanied by US Treasury Secretary Steven Mnuchin pic.twitter.com/V6o1v8QbuU

