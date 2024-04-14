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زيارة رفيعة المستوى.. وفد سعودي يتوجه إلى باكستان غدا

منذ 19 دقيقة
السعودية وباكستان

السعودية وباكستان

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الأحد إن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيزور باكستان يومي الاثنين والثلاثاء (15 و16 أبريل نيسان) في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الزيارة تأتي لتسريع متابعة التفاهم الذي توصل إليه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما الأخير في مكة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان شريف قد التقى مع ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي وناقشا تسريع حزمة استثمارات بخمسة مليارات دولار تحتاج إليها باكستان التي تعاني من ضائقة مالية شديدة لتقليل عجز ميزان المعاملات الجارية وإرسال إشارة إلى صندوق النقد الدولي بقدرتها على الاستمرار في تلبية متطلبات التمويل الأجنبي التي تحتاجها، وهو كان مطلبا رئيسا في حزم إنقاذ سابقة.

وعملت باكستان خلال الفترة السابقة على جذب استثمارات سعودية في صناعات من بينها الزراعة والتعدين والطيران.

    المصدر :
  • رويترز

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