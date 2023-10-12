الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين للسفارة الفلسطينية في بريطانيا

منذ 4 دقائق
رئيس البعثة الفلسطينية وسفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا

رئيس البعثة الفلسطينية وسفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا

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استقبل رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا، حسام زلمط، الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، في زيارة تضامنية مع مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ورحب السفير حسام زلمط في منشور له عبر منصة “إكس” بزيارة الأمير خالد، وقال:

“لفتة أخوية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر سفير المملكة العربية السعودية، زيارة البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة اليوم للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتنسيق العمل المشترك لوقف آلة الحرب واستهداف المدنيين”.

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