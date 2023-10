زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين للسفارة الفلسطينية في بريطانيا

استقبل رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا، حسام زلمط، الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، في زيارة تضامنية مع مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ورحب السفير حسام زلمط في منشور له عبر منصة “إكس” بزيارة الأمير خالد، وقال:

“لفتة أخوية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر سفير المملكة العربية السعودية، زيارة البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة اليوم للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتنسيق العمل المشترك لوقف آلة الحرب واستهداف المدنيين”.

A brotherly gesture from His Royal Highness Prince Khalid bin Bandar, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia, visiting the Palestinian Mission to the U.K. today to express solidarity with the Palestinian people and their legitimate rights, and to coordinate joint action to… pic.twitter.com/BA6PRvw0Wt

— Husam Zomlot (@hzomlot) October 12, 2023