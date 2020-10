زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارة رسمية إلى البرتغال الجمعة، وهي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد على الإطلاق.

وغرّد الوزير بن فرحان عبر حسابه في موقع “تويتر”: أنهيت للتو زيارتي إلى لشبونة، أول زيارة رسمية لوزير خارجية سعودي”.

واضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: “تشرفت بلقاء وزير الخارجية أوغوستو سيلفا لقد ناقشنا حرص دولتينا على تطوير علاقاتهما على أصعدة عدة”.

Just concluded my visit to Lisbon, the first official visit for a Saudi FM. I had the pleasure to meet FM Augusto Silva. We discussed our countries keenness to develop relations on many levels. pic.twitter.com/LMdFnGgszC

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) October 16, 2020