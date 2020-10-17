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زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 4:02 مساءً
وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

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أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارة رسمية إلى البرتغال الجمعة، وهي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد على الإطلاق.

وغرّد الوزير بن فرحان عبر حسابه في موقع “تويتر”: أنهيت للتو زيارتي إلى لشبونة، أول زيارة رسمية لوزير خارجية سعودي”.

واضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: “تشرفت بلقاء وزير الخارجية أوغوستو سيلفا لقد ناقشنا حرص دولتينا على تطوير علاقاتهما على أصعدة عدة”.

 

 

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