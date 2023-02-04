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زيارة قريبة للرئيس الأمريكي إلى بولندا

منذ 26 دقيقة
الولايات المتحدة - بولندا

الولايات المتحدة - بولندا

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قال مارتشين بسيداتس مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية (السبت 4-2-2023) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور بولندا.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون البولندي “نحن نعلم بالفعل أن الرئيس جو بايدن سيرد بشكل إيجابي على دعوة الرئيس (أندريه) دودا وسيأتي إلى بولندا”.

وقال “لقد اتفقنا مع الجانب الأمريكي على أن نعلن موعد هذه الزيارة في الوقت المناسب، لكن يمكنني أن أؤكد أنها ستكون عاجلا وليس آجلا”.

وأضاف بسيداتس أن الاستعدادات جارية للزيارة التي “تلبي توقعات كل من البيت الأبيض والجانب البولندي”.

وقال “لكن بالنسبة لنا سيكون من المهم جدا وحاسما الاستمرار في دعم أمن بولندا…”.

كان الرئيس بايدن قد قال يوم الاثنين إنه سيزور بولندا لكنه لا يعرف متى.

    المصدر :
  • رويترز

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