السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
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زيارة لافتة للرئيس الأوكراني إلى الجبهة الجنوبية.. بالتأكيد سنكسب

منذ 3 دقائق
الرئيس الأوكراني يزور الجنود على الجبهة الجنوبية

الرئيس الأوكراني يزور الجنود على الجبهة الجنوبية (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي السبت إنه زار الجنود الأوكرانيين على الجبهة الجنوبية خلال رحلة عمل إلى إقليم ميكوليف لكنه لم يحدد متى تمت الزيارة.

وفي مقطع مصور نُشر في حسابه الرسمي على تيليجرام سلم الرئيس الأوكراني، الذي كان يرتدي قميصه العسكري المميز، الجنود أوسمة والتقط معهم صورا شخصية في داخل ما بدا أنه مخبأ تحت الأرض.

وقال “(هؤلاء) رجالنا الشجعان. كل واحد منهم يقدم كل ما لديه… بالتأكيد سنصمد! بالتأكيد سنكسب!”

ووصلت القوات الروسية إلى ضواحي مدينة ميكوليف عاصمة الإقليم في أوائل مارس آذار لكن القوات الأوكرانية أجبرتها على التراجع في ذلك الوقت إلى الحواف الشرقية والجنوبية للمنطقة حيث يدور القتال.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار المدينة أيضا وتفقد مكتب إدارة الإقليم حيث لقي 37 شخصا حتفهم في أواخر مارس آذار بعد أن أصاب صاروخ روسي المبنى.

وأيضا زار زيلينسكي مستشفى في ميكوليف ومنح كلا م

    المصدر :
  • رويترز

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