زيارة مرتقبة لأمين عام الأمم المتحدة إلى "أنتاركتيكا"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الاثنين 20-11-2023) إنه سيسافر إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) هذا الأسبوع مع رئيس تشيلي جابرييل بوريك لمراقبة تأثير ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ على القارة.

وقال غوتيريش للصحفيين “درجات الحرارة الحارقة تعني أن الجليد في القطب الجنوبي يذوب بشكل أسرع من أي وقت مضى، مع عواقب مميتة على الناس في جميع أنحاء العالم”.

وقال مكتب الاتصالات التابع للأمم المتحدة في تشيلي إن جوتيريش وبوريك سيكونان في أنتاركتيكا من الأربعاء إلى السبت حسب الظروف الجوية.

ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من المقرر أن يشاهد الاثنان نهري كولينز ونيلسون الجليديين، بالإضافة إلى التوقف لرؤية طيور البطريق والأنواع المحلية الأخرى في جزيرة كوبايتك.

وأضاف أن غوتيريش سيتحدث عن تجربته خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي الأسبوع المقبل و”سيدعو إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الأزمة التي نواجهها”.