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زيارة مرتقبة لبلينكن إلى إسرائيل والضفة في مسعى دبلوماسي بشأن غزة

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكن سيسافر اليوم الخميس، لقضاء أسبوع في بذل جهود دبلوماسية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وسيزور إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى خارج غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وممرات الشحن في البحر الأحمر.

وذكر ميلر في إفادة صحفية معتادة أن بلينكن سيناقش خطوات محددة يمكن للأطراف في المنطقة اتخاذها لمنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف “ليس في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يتسع نطاق هذا الصراع إلى خارج غزة”.

وتابع ميلر أن بلينكن سيبحث أيضا اتخاذ تدابير فورية لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وجهود إعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

    المصدر :
  • رويترز

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