زيارة مرتقبة لبلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع

أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الاثنين، أن الوزير أنطوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة حماس.

ونقلت عدة وكالة أنباء عالمية عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: “سيشدد الوزير على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة”.

وقال إن بلينكن سيناقش أيضاً مع الشركاء في المنطقة مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة.

وهذه الزيارة ستكون الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

كما سيتوجّه بلينكن إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، وفق ما أعلنه المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية.