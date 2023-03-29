زيارة مرتقبة لبوتين إلى تركيا لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء 29-3-2023) إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في 27 أبريل نيسان لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد والذي شيدته شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية.

وأضاف أردوغان في تصريحات بثتها قناة إيه.تي.في الخاصة “ربما يكون هناك احتمال أن يأتي السيد بوتين في 27 أبريل أو ربما نجري اتصالا بحفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو”.

وأعلن أردوغان في وقت سابق اليوم الأربعاء أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة أكويو النووية بأول وقود نووي وستمنحها رسميا وضع منشأة نووية في 27 أبريل نيسان.

ونفى الكرملين يوم الاثنين تقارير تركية عن أن بوتين يعتزم زيارة البلاد.

وقال الكرملين يوم السبت إن بوتين وأردوغان ناقشا خلال اتصال هاتفي التنفيذ الناجح لمشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة، من بينها تشييد محطة أكويو للطاقة النووية.

وسيسمح المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميجاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات في مدينة أكويو المطلة على البحر المتوسط، بانضمام تركيا إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.

وأعلنت أنقرة في وقت سابق عن خطط لإطلاق أول مفاعل في أكويو في عام 2023.

وفي وقت سابق من الشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مما أثار غضب الكرملين. لكن أنقرة ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة.