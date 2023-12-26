زيارة مرتقبة لرئيسي إلى تركيا.. لإجراء محادثات حول الأوضاع في غزة

أفاد مسؤول تركي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور أنقرة في الرابع من يناير كانون الثاني للاجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وإجراء محادثات من المرجح أن تركز على الأوضاع في غزة وسوريا وكذلك العلاقات الثنائية.

وذكر المسؤول أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيسي في أواخر نوفمبر تشرين الثاني تأجلت بسبب تضارب جدولي أعمال وزيري خارجية البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وقتها في نيويورك مشاركا في “مجموعة اتصال” من الدول الإسلامية بشأن غزة.

وتنتقد تركيا إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما تقول إنه يجب مساءلة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبينما صعدت تركيا لهجتها ضد إسرائيل منذ أن شنت هجمات جوية وبرية على غزة عقب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، حافظت أنقرة أيضا على علاقاتها التجارية مع إسرائيل مما أثار انتقادات من بعض أحزاب المعارضة وإيران.

وعلى عكس حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تعد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي حماس جماعة إرهابية.

وتقود إيران ما تسميه محور المقاومة وهو تحالف فضفاض يضم حماس وجماعات شيعية مسلحة في أنحاء المنطقة تواجه إسرائيل وحلفاءها الغربيين عسكريا. وعبرت عن دعمها لحماس وحذرت من عواقب أوسع نطاقا إذا استمر القتال في غزة.