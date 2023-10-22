زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى تل أبيب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور إسرائيل هذا الأسبوع.

وأضاف عبر منصة إكس أن ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته “سيصلان غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء وسيلتقيان برئيس الوزراء نتنياهو”.

بدوره أعلن قصر الإليزيه مساء الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور إسرائيل الثلاثاء وسيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتأتي هذه الزيارة بعد أكثر من أسبوعين على الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس إثر الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول وخلفت أكثر من 1400 قتيل في الدولة العبرية، بينهم ثلاثون مواطنا فرنسيا.

كذلك، لا يزال سبعة فرنسيين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم جميعا رهائن لدى حماس، وفق ما أورد ماكرون في وقت سابق.