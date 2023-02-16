زيارة مرتقبة للمستشار الألماني إلى البيت الأبيض مطلع شهر مارس

قالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض (الخميس 16-2-2023) إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثالث من مارس آذار.

وستكون تلك أول زيارة يقوم بها إلى البيت الأبيض منذ الزيارة السابقة التي تمت قبل فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط الماضي.

وقالت جان-بيير “زيارة المستشار هي فرصة لإعادة تأكيد أواصر الصداقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي”.

وأضافت إن بايدن وشولتس، لدى اجتماعهما بعد أن يمر عام على بدء الغزو الروسي، سيبحثان الجهود الجارية لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا من خلال العقوبات وتقييد الصادرات وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي.

وتابعت أن الزعيمين سيبحثان أيضا استمرار التعاون فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية، بما يشمل العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة التي تشكلها الصين والتعاون في منطقة المحيطين الهادي والهندي.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس أيضا مع كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الأسبوع.