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زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي للسعودية الأسبوع المقبل

6 - مايو - 2021
مولود جاويش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

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كشفت وكالة رويترز عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي‭ ‬مولود جاويش أوغلو، الأسبوع المقبل، إلى السعودية لإجراء مباحثات.

زيارة تتزامن مع محاولات أنقرة تكثيف جهودها لتجاوز الخلاف بين تركيا والسعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أسطنبول عام 2018.

وستأتي زيارة الوزير المزمعة عقب محادثات تركيا هذا الأسبوع مع مصر، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس.

وكانت علاقات تركيا مع السعودية تصاعدت إلى مرحلة الأزمة بعد مقتل خاشقجي.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تأمل في إنهاء المقاطعة، كاشفاً عن البحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية.

وفي تغير ملحوظ في لهجة أنقرة، رحب مستشار أردوغان بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.

وقال كالين: “لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار”.

وكانت أنقرة قد قالت عندما صدر ذلك الحكم إنه لم يرق لمستوى التوقعات وحثت الرياض على التعاون معها، حيث تجري محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا.

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