زيارة مرتقَبة لكبير نواب البرلمان الصيني إلى روسيا

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنّ كبير نواب البرلمان الصيني “لي تشانشو” سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية هذا الأسبوع، ليصبح أكبر مسؤول صيني يزور روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وقالت شينخوا إن من المقرر أن يقوم لي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بزيارات رسمية لروسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية في الفترة من الأربعاء إلى 17 أيلول.

وأضافت أنه سيحضر المنتدى الذي يستمر أربعة أيام، والمقرّر أن يبدأ يوم الاثنين خلال إقامته في روسيا.

كما أعلن الرئيسان الصيني “شي جين بينغ” والروسي “فلاديمير بوتين” شراكة استراتيجية “بلا حدود” في شباط قبل أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا.