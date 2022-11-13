زيلنسكي: الروس ارتكبوا 400 جريمة حرب في خيرسون

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الأحد، أن التحقيقات في خيرسون كشفت عن “ارتكاب الروس 400 جريمة حرب”.

وأضاف أن القتال في منطقة دونيتسك شرقي البلاد ما زال محتدما مع عدم تراجع حدة الهجمات الروسية، لكنها لا تزال بنفس الشدة التي كانت عليها خلال الأيام الماضية.

وأعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، دخول خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية، في انتكاسة قوية أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي للبلاد.

واستعادت قوات كييف، الأربعاء، 12 قرية في منطقة خيرسون، على ما أعلن، الخميس، قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها سحبت أكثر من 30 ألف جندي إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، معلنة أن انسحاب جنودها قد اكتمل.