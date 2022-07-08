زيلنسكي: زيارة بايدن لكييف تعيقها قضايا متعلقة بالأمن

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، زار عدد من الزعماء الغربيين كييف، على رأسهم رئيس وزراء بريطانيا المستقيل “بوريس جونسون” الذي أظهر دعمًا منقطع النظير للرئيس الأوكراني وقواته العسكرية بوجه الجيش الروسي.

غير أن اللافت، هو عدم زيارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” الأراضي الأوكرانية حتى الآن، مع العلم أن واشنطن قادت عملية الدعم الأوكراني المتمثل بإرسال الأسلحة وفرض العقوبات على موسكو.

في هذا الشأن، اعتبر رئيس أوكرانيا “فلاديمير زيلينسكي” أن الرئيس الأميركي “جو بايدن” يريد زيارة أوكرانيا، لكنه يتفهم أيضا أن زيارة بايدن لكييف تعيقها “بعض القضايا” المتعلقة بالأمن.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” مترجمة من الأوكرانية إلى الإنجليزية، قال زيلنسكي: “نود أن نرى الرئيس بايدن في أوكرانيا. لقد سمعت أنه يدعم هذه الفكرة. توجد بعض القضايا الأمنية التي تمنع مثل هذه الزيارة. نحن نتفهم ذلك”.

وأشاد زيلينسكي في الوقت نفسه بقادة العالم الآخرين الذين زاروا كييف “لعدم خوفهم من بوتين”.

ومن بين المسؤولين الأميركيين الذين زاروا أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وزير الخارجية “أنتوني بلينكين”، ووزير الدفاع “لويد أوستن”، ووزير العدل “ميريك غارلاند”، ورئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي”، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

في سياق آخر، أعلن زيلينسكي أن كييف ليست جاهزة لأي تنازلات عن الأراضي لصالح روسيا.

وقال زيلينسكي في حديثه للقناة الأميركية: “الأوكرانيون ليسوا جاهزين للتخلي عن أراضيهم، وعن الموافقة على أن هذه الأراضي هي جزء من روسيا”.

وأشار إلى أن كييف تكرر موقفها هذه بشكل مستمر، متعهدا بثبات تمسكه بهذا الموقف.