زيلنسكي عن القتال في دونباس: الأمر مثل الجحيم هناك

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا، لا سيما في إقليم دونباس حيث تقع الجمهوريتنان اللتان يتمركز فيهما الانفصاليون الموالون لروسيا.

وفيما تشهد أجزاء من منطقة دونباس معارك شرسة، لفت الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” الى أنه على الرغم من الإمدادات الأميركية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.

وقال في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليل: “هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس… الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه”.

على صعيد آخر، ذكرت روسيا أنها شنت ضربات مميتة على القوات الأوكرانية في منطقتي ميكولايف بجنوب البلاد وخاركيف‭‭ ‬‬في شرقها.

وقالت وزارة الدفاع إنّها دمرت سبعة مستودعات ذخيرة في شرق البلاد وجنوبها بما يشمل منطقة زابوريجيا.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقارير الواردة من ميدان المعركة.

أمّا أوكرانيا، التي كثفت تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب، فقد لفتت الى أن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولت عليها.