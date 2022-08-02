الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلنسكي عن القتال في دونباس: الأمر مثل الجحيم هناك

منذ 26 ثانية
زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا، لا سيما في إقليم دونباس حيث تقع الجمهوريتنان اللتان يتمركز فيهما الانفصاليون الموالون لروسيا.

وفيما تشهد أجزاء من منطقة دونباس معارك شرسة، لفت الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” الى أنه على الرغم من الإمدادات الأميركية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.

وقال في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليل: “هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس… الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه”.

على صعيد آخر، ذكرت روسيا أنها شنت ضربات مميتة على القوات الأوكرانية في منطقتي ميكولايف بجنوب البلاد وخاركيف‭‭ ‬‬في شرقها.

وقالت وزارة الدفاع إنّها دمرت سبعة مستودعات ذخيرة في شرق البلاد وجنوبها بما يشمل منطقة زابوريجيا.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقارير الواردة من ميدان المعركة.

أمّا أوكرانيا، التي كثفت تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب، فقد لفتت الى أن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولت عليها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اليمن
في اليمن.. تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين
قمح
الجزائر تشتري حوالي 660 ألف طن من قمح الطحين
الجيش الصيني
بسبب زيارة بيلوسي.. الصين تبدأ "عمليات عسكرية محددة الهدف"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية