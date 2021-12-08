زيلينسكي: أخبار سارة من لندن

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بريطانيا ستخصص أموالا إضافية لدعم بلاده تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

وكتب على “تويتر”: “أخبار سارة من لندن.. ستقدم المملكة المتحدة مبلغا إضافيا قدره مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا.. هذا استثمار جديد وتجارة وأمن.. وهو نتيجة لمحادثاتي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العام الماضي، سيزداد إجمالي الدعم البريطاني إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني”.

بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إلى أن “الاجتماع التحضيري لحوار الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وبريطانيا قد اختتم في لندن”.

وكتب على “تويتر”: “أنا ممتن للقرارات التي تثبت أن كييف ولندن حليفان مقربان، والموارد المخصصة ستكون لمشاريع في مجال البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة”.

وتعد بريطانيا أحد أكبر المستثمرين في أوكرانيا، ففي عام 2020، أصبحت لندن ثاني أكبر دولة بعد سويسرا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الأوكراني، كما وتعتبر لندن ثالث أكبر مستثمر بعد قبرص وهولندا ومن حيث الاستثمار المباشر المتراكم.

ووقع الطرفان في أكتوبر عام 2020 مذكرة لتعزيز التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني بمبلغ 1.25 مليون جنيه إسترليني.

وفي يونيو 2021 اتفق الجانبان على شراكة بحرية، وأعلنت أوكرانيا في أكتوبر الماضي أنها بدأت ببناء قاعدتين بحريتين جديدتين بمساعدة بريطانية.