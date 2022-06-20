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زيلينسكي: أفريقيا "رهينة" في الحرب مع روسيا

منذ دقيقتين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين: إن أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الغذاء في القارة.

وتأثرت الدول الأفريقية بشكل حاد بالأزمة المتنامية التي تسببت في زيادات حادة في أسعار الحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة.

وتشكل روسيا وأوكرانيا حوالي ثلث إمدادات القمح العالمية في حين أن روسيا مصدرً عالمي رئيسي للأسمدة، وأوكرانيا مصدرً رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.

وفي كلمة إلى زعماء الاتحاد الأفريقي، قال زيلينسكي إن القارة محصورة في أزمة ليست من صنعها.

وأضاف في كلمة عبر الاتصال المرئي إلى مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي: “أنا أخاطبكم وسط حالة طوارئ نحن فيها في حرب، حالة طوارئ للعالم بأسره، فيها أفريقيا محتجزة رهينة في الواقع، رهينة لأولئك الذين بدأوا الحرب ضد دولتنا.”

وقال زيلينسكي: “هذه الحرب ربما يبدو أنها بعيدة جدا عنكم وعن بلدانكم، لكن الزيادات في أسعار الغذاء التي لها تأثير كارثي أوصلتها بالفعل إلى ملايين الأسر الأفريقية.”

وترفض موسكو اتهامات بأنها تعرقل عن عمد صادرات الحبوب من أوكرانيا، وتقول إن الزيادات في الأسعار العالمية للغذاء والوقود سببها العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا عقب الغزو في 24 فبراير شباط الذي تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وفي أوائل يونيو حزيران، قال الرئيس السنغالي ماكي سال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أنه مستعد لتمكين تصدير الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة غذائية عالمية تضرب بشدة أفريقيا على وجه الخصوص.

وقال سال، وهو أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي، في تغريدة على تويتر اليوم بعد كلمة زيلينسكي إن القارة ما زالت ملتزمة باحترام القانون الدولي وتسوية الصراعات سلميا وحرية التجارة.

    المصدر :
  • رويترز

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