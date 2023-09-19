زيلينسكي أمام الأمم المتحدة: على المحتلين الروس العودة لأراضيهم

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تحاول المناورة بموضوع نقص الغذاء العالمي لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، انتقد زيلينسكي موسكو لما قال إنها “محاولة لاستخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحا مقابل الاعتراف ببعض، إن لم يكن جميع الأراضي التي استولت عليها(روسيا)”.

واتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية من خلال خطف أطفال أوكرانيين، وقال إن كييف تعمل على الإعداد لقمة عالمية للسلام.

وقال زيلينسكي “أوكرانيا تفعل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي، لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة.. على المحتل أن يعود إلى أرضه”.