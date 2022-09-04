زيلينسكي: أوكرانيا استولت على 3 قرى في الجنوب والشرق

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن قواته استولت على قريتين في جنوب أوكرانيا، وعلى ثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا.

ولم يذكر على وجه التحديد مكان وجود هذه المناطق ولم يأت أيضا على ذكر موعد الاستيلاء عليها، مكتفيا بالقول إنه تلقى “تقارير جيدة” في اجتماع اليوم الأحد من قادته العسكريين ورئيس المخابرات.

وفي خطابه الليلي المصور، شكر زيلينسكي قواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق والاستيلاء على أراض مرتفعة في منطقة شرقية أيضا في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير قريتين في الجنوب.

وتشير الأيام الأولى للهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لاستعادة أراضي في الجنوب، إلى أن كييف تنشر قواتها حول خيرسون، امتدادا من جنوب غربي المدينة إلى نقاط بعيدة إلى شمال وشرق نوفا كاخوفكا، في احتمالية لسعي القوات الأوكرانية لـ”تطويق الروس”، حسب الصحيفة.

وتسبب الهجوم الأوكراني المتواصل في “قطع خطوط الإمداد للقوات الروسية في المدينة إلى حد كبير”، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”.

وجاء هجوم خيرسون كجزء من إستراتيجية أوكرانيا الهادفة إلى “إجهاد قوة الغزو الروسية بأكملها، بداية من خاركيف في الشمال الشرقي إلى شبه جزيرة القرم على البحر الأسود”، حسب “وول ستريت جورنال”.