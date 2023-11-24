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زيلينسكي: أوكرانيا تعد إصلاحات في تعبئة الجيش مع استمرار الحرب

منذ 18 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إلى أن أوكرانيا تعد إصلاحات في برنامجها لتعبئة القوات في ظل احتدام الحرب مع روسيا بلا نهاية تلوح في الأفق.

ولا تفصح كييف عن خسائرها من القوات أو الأعمال المتعلقة ببرنامج التعبئة الخاص بها، وهو برنامج مستمر منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير شباط 2022. وأضاف زيلينسكي أنه أصدر أوامر لمسؤولين كبار بإعداد مقترحات.

وتابع في مؤتمر صحفي “ستوضع الخطة وستكون كل الإجابات موجودة، سأطّلع على الخطة في الأسبوع المقبل”.

ولم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل الإصلاحات. وقال إن المشكلات في اللجان الطبية العسكرية ومراكز التجنيد ستُحل.

وهزت مكاتب التجنيد فضائح من بينها الفساد أو أساليب شديدة الوطأة في التجنيد.

    المصدر :
  • رويترز

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