الأثنين 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على إجلاء مواطنيها من غزة وإسرائيل

منذ 41 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على إجلاء نحو 260 من مواطنيها من غزة ونقل أوكرانيين آخرين جوا من إسرائيل.

وقالت سفارة أوكرانيا في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت إنه تسنى إجلاء 207 مواطنين أوكرانيين، بينهم 63 طفلا، من تل أبيب إلى رومانيا أمس، وإن رحلة أخرى ستقل 155 شخصا إلى رومانيا اليوم الأحد.

ويعمل العديد من الدول على إخراج مواطنيها من إسرائيل وغزة وإرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، إن ثلاثة أطراف يجب أن توافق على مغادرة الأوكرانيين من غزة، مما يعقد العملية.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الأحد “ينبغي للفلسطينيين إطلاق سراح جميع المواطنين الأوكرانيين وعلى مصر أن تقبلهم وعلى إسرائيل ألا تقوم بأي عملية في هذا الوقت حتى يكون المعبر آمنا”.

وتقول مصر إن جانبها من معبر رفح الذي يربط سيناء بقطاع غزة لا يزال مفتوحا، على الرغم من توقف حركة المرور لعدة أيام بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس السبت إن الحدود لا تزال مغلقة وإن أي عبور إلى مصر يحتاج إلى التنسيق مع إسرائيل.

احتجت وزارة الخارجية الأوكرانية لدى إسرائيل بعد منع المواطنين الأوكرانيين من مغادرة قطاع غزة أمس السبت.

واستنكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور هجمات حماس على إسرائيل، ودعا إلى التضامن العالمي معها.

    المصدر :
  • رويترز

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