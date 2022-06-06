زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر روسيا البيضاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن بلاده غير مستعدة للموافقة على خطة لتصدير حبوبها بالسكك الحديدية عبر روسيا البيضاء للالتفاف على حصار روسيا لموانيها على البحر الأسود.

وأبلغ زيلينسكي مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأوكرانية كييف أن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا في خريف هذا العام.

وقالت روسيا البيضاء، التي استخدمتها حليفتها روسيا كنقطة انطلاق في الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، إنها مستعدة للسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها إلى موانئ بحر البلطيق، إذا سُمح لروسيا البيضاء أيضا بشحن بضائعها من تلك الموانئ.

ولًوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا بالفكرة كحل.

ونقلت وكالة انترفاكس الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله “نحن لسنا مستعدين حتى الآن لانتهاج هذه الترتيبات.”

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين أن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

لكنه قال إن الأسلحة الأوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.

وأبلغ الصحفيين “أقوى ضمان لدينا لفتح هذا الممر أو ذاك من الموانئ لتصدير الحبوب هو الرد بأسلحة ستكون موجودة في المنطقة.”

وأضاف قائلا “نحن نعمل على هذا مع دول معينة وبأنظمة معينة مضادة للسفن، نحن نعمل ونحصل عليها بشكل تدريجي.”