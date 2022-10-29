زيلينسكي: إمدادات الكهرباء في أوكرانيا بدأت تتعافى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 29-10-2022) إن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد الهجمات الروسية المنسقة على محطات الطاقة، لكن ربما لا تزال هناك حاجة إلى قطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.

وركزت روسيا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير أكثر من 30 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور “يوجد اليوم بالفعل عدد أقل بكثير من… حالات انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطوارئ… لكن لا يزال ممكنا فرض قيود في بعض المدن والمناطق”.

واتهم روسيا باستهداف محطات قيد الإصلاح وقال إن بعض الفنيين قتلوا.