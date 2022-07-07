زيلينسكي: الاسلحة التي تلقيناها بدأت تعمل بقوة في أرض المعركة

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأسلحة التي تلقتها بلاده من شركائها بدأت تعمل بقوة في أرض المعركة، مشيراً إلى أن خسائر القوات الروسية ستزداد أسبوعياً.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يستخدم المدفعية لتدمير مستودعات وأهداف أخرى ذات أهمية لوجستية لروسيا.

كما استنكر زيلينسكي القصف الروسي على لجامعة التربوية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، والتي دُمرت في ضربة صاروخية روسية الأربعاء.

وأصيب المبنى الرئيسي وقاعات المحاضرات ومتحف الجامعة والمكتبة العلمية، حسبما قال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو.

وأضاف: “هذا ما يميز الغزو الروسي بدقة 100في المائة، عندما يتعلق الأمر بتعريف البربرية، فإن هذه الضربة تتناسب أكثر معه”.

زيلينكسي أشار إلى أن قدرة الجيش الأوكراني المدفعية تقلل هذا بشكل كبير من الإمكانات الهجومية للجيش الروسي. خسائر المحتلين ستزداد فقط كل أسبوع، وكذلك صعوبة إيصال المؤن إليهم.

كما أكد أيضاً أن قوات بلاده تتقدم على جبهات عدة واتجاهات مختلفة منها خيرسون وزاباروجيا، مشدداً على أن حكومته لن تتخلى عن أي جزء من الأراضي الأوكرانية.

وواصل المدنيون الأربعاء إخلاء مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وتشكل الهدف التالي للقوات الروسية في خطتها للسيطرة على حوض دونباس بالكامل، بعد أربعة أشهر ونصف من بدء النزاع.

ومع سقوط ليسيتشانسك الأحد، باتت القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من إقليم لوغانسك وتسعى الآن إلى السيطرة على إقليم دونيتسك لتحتل بذلك كل منطقة دونباس التي يسيطر على أجزاء منها انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014.

قال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي على تطبيق “تلغرام” الأربعاء: “ما زالت معارك تدور في قريتين”. وللسيطرة على دونباس، على الروس السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك.