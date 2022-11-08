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زيلينسكي: التعاون بين أوكرانيا وإسرائيل يدعم البلدين

منذ 18 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قدّم الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” عرضًا لتوثيق العلاقات الأمنية مع إسرائيل، قائلًا إن البلدين يواجهان تهديدات مماثلة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو، بعد اتصال مع بنيامين نتنياهو الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، “أعتقد أنه واضح للجميع ما تؤكد عليه أوكرانيا والتركيز على الأمن لإسرائيل”.

وأضاف “أعتقد أنه يمكننا تعزيز دولتينا بشكل كبير، خاصة أن التهديدات التي لدينا ذات صلة”.

كما دعا زيلينسكي إسرائيل منذ أسابيع إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا سيما بأنظمة الدفاع الجوي، في صراعها مع روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا أنها تلقّت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأوكرانية والروسية شرقي أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الى أن بلاده تسلّمت حديثاً من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي، تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

كما أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن “أنظمة الدفاع الجوي ناسامز و”أسبيد” وصلت إلى بلاده”.

    المصدر :
  • رويترز

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