زيلينسكي: التعهّدات الأمنية لمجموعة السبع انتصار كبير

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن الضمانات الأمنية من مجموعة السبع هي انتصار كبير لأوكرانيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس وهو يقف بجانب الرئيس الأميركي جو بايدن “إن الاتفاق متعدد الأطراف الذي يمهد الطريق لمفاوضات ثنائية مع الدول يمثل “نصرا أمنيا مهما لنا”.

كما قال “أوكرانيا كانت في أمس الحاجة للضمانات الأمنية ونقدر دعم الناتو “.

ليست بديلاً

وقبل ذلك بساعات قليلة، وصف الرئيس الأوكراني نتائج قمة حلف شمال الأطلسي بأنها جيدة، وكانت ستصبح مثالية لو تلقت كييف دعوة للانضمام للحلف العسكري الغربي، مرحباً بـ”الضمانات الأمنية” التي قررت مجموعة السبع تقديمها لبلاده.

كما قال في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال قمة الحلف في فيلنيوس، إن هذه الضمانات لا يمكن أن تحل محل مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وأوضح أن “الضمانات الأمنية مهمة جداً للشعب الأوكراني، لكنها ضمانات لأوكرانيا باتجاه عضويتها في الناتو” وليست “بديلاً عن (انضمامها) إلى الناتو”.

كذلك قال إن الضمانات الأمنية إشارة قوية لروسيا، مشيرا إلى أنها مجرد بداية لمسار عضوية الناتو.

هذا وأضاف زيلينسكي أن اعتراف الحلف بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى اتباع خطة عمل بشأن العضوية أمر مهم، موضحا أن الدولة السوفيتية السابقة أحرزت تقدما ملحوظا في توافقها مع الحلف.

خطة عمل العضوية

كما قال إن “النتيجة المهمة هنا هي الاعتراف بأن أوكرانيا لا تحتاج لخطة عمل العضوية في مساعيها للانضمام (للحلف)”.

وأكد زيلينسكي أنه تلقى أنباء إيجابية عن حزم دفاعية جديدة في أثناء وجوده في فيلنيوس حيث اجتمع مع قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وهولندا.

بدوره، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن أوكرانيا الآن أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى.

وقال ستولتنبرغ لزيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك، من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل متى ستصبح أوكرانيا عضواً بالحلف: “أتطلع لليوم الذي نجتمع فيه كحلفاء”، وفق رويترز.