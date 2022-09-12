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زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد نحو 6000 كلم من القوات الروسية

منذ 9 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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أعلن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، أن قواته استعادت 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي هذا الشهر.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي “منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول (بداية الهجوم المضاد)، حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها”، مضيفا “نحن مستمرون في التقّدم”.

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا ضد القوات الروسية في شرق البلاد، بعد أن نجحت الأخيرة في السيطرة على مساحات من الأراضي منذ بداية الحرب قبل 6 أشهر.

ويحذر مسؤولون أوكرانيون وغربيون من أن العمليات الهجومية لا تزال في أيامها الأولى، وأن الوضع متقلب وأن أي مكاسب أبعد من أن تكون آمنة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي بارز، قوله إن قوات روسية منسحبة من أوكرانيا تحركت عبر الحدود إلى الداخل الروسي.

وتابع أن “روسيا تنازلت عن مكاسب حققتها بالقرب من خاركيف الأوكرانية”.

ورغم النجاحات التي تعلنها أوكرانيا، يحذر بعض المحللين العسكريين من أن التقدم السريع للأوكرانيين قد يتركهم في حالة من الإرهاق وعرضة لهجوم روسي مضاد.

الأكثر من ذلك، أن المواقع على الأرض لا يمكن التيقن منها بشكل كامل من مصادر مستقلة، بسبب تدهور الوضع الأمني، لذلك لا يمكن الجزم بمواقع الأطراف المختلفة.

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