الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: الصاروخ الذي استهدف بولندا "روسي"

منذ 20 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله اليوم الأربعاء إنه ليس لديه شك في أن الانفجار الذي أسقط قتيلين في بولندا لم يكن بسبب صاروخ أوكراني.

ونُقل عنه قوله لوسائل إعلام أوكرانية “ليس لدي شك في أنه لم يكن صاروخنا”.

وقال إنه يعتقد بأن انفجار أمس الثلاثاء نجم عن صاروخ روسي، مضيفا أنه يبني استنتاجاته على تقارير من الجيش الأوكراني “لا يمكنه إلا أن يثق بها”.

ونُقل عن زيلينسكي قوله إنه يعتقد بأنه ينبغي بالفعل السماح لأوكرانيا بالوصول إلى موقع الانفجار.

وقال “هل لنا الحق في أن نكون في فريق التحقيق؟ بالطبع”.

وأوضح زيلينسكي أيضا أن كييف لم تتلق أي عرض من موسكو لبدء محادثات السلام. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا الأسبوع إن أوكرانيا غير مهتمة بإجراء محادثات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي “إنهم لا يتواصلون معنا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط الأمريكي
مخزونات الخام الأمريكية تخسر 5 ملايين برميل في أسبوع
أوليكسي دانيلوف
أوكرانيا: لدينا أدلة على وجود "أثر روسي" في انفجار بولندا
بورصة- أرشيفية
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع بفعل هبوط مرسيدس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول