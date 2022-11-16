زيلينسكي: الصاروخ الذي استهدف بولندا "روسي"

نقلت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله اليوم الأربعاء إنه ليس لديه شك في أن الانفجار الذي أسقط قتيلين في بولندا لم يكن بسبب صاروخ أوكراني.

ونُقل عنه قوله لوسائل إعلام أوكرانية “ليس لدي شك في أنه لم يكن صاروخنا”.

وقال إنه يعتقد بأن انفجار أمس الثلاثاء نجم عن صاروخ روسي، مضيفا أنه يبني استنتاجاته على تقارير من الجيش الأوكراني “لا يمكنه إلا أن يثق بها”.

ونُقل عن زيلينسكي قوله إنه يعتقد بأنه ينبغي بالفعل السماح لأوكرانيا بالوصول إلى موقع الانفجار.

وقال “هل لنا الحق في أن نكون في فريق التحقيق؟ بالطبع”.

وأوضح زيلينسكي أيضا أن كييف لم تتلق أي عرض من موسكو لبدء محادثات السلام. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا الأسبوع إن أوكرانيا غير مهتمة بإجراء محادثات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي “إنهم لا يتواصلون معنا”.