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زيلينسكي: القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في قتالها ضد الروس

3 - يونيو - 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في قتالها ضد الروس في مدينة سيفيرودونتسك، لكن الوضع العسكري العام في منطقة دونباس لم يتغير خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وشكر زيلينسكي، في خطاب بالفيديو في وقت متأخر من الليل، الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعهده بإرسال صواريخ متطورة، وقال إنه يتوقع أخبارا جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين.

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.

وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ: “اليوم هناك نحو 20% من أراضينا تحت سيطرة المحتلّين”.

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