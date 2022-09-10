زيلينسكي: القوات الاوكرانية حررت أراضي مساحتها نحو ألفي كيلومتر مربع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور السبت، إن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أراضي مساحتها نحو ألفي كيلومتر مربع منذ بدء الهجوم المضاد على قوات روسيا في وقت سابق من الشهر.

هذا وقد ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن فيتالي جانتشيف رئيس الإدارة التي عينتها موسكو في المناطق التي تحتلها من خاركيف الأوكرانية أوصى بإجلاء جميع سكانها إلى روسيا “إنقاذا لأرواحهم”.

ونقلت الوكالة عن جانتشيف قوله إن الممثلين الرسميين مستعدون لتزويد اللاجئين بالطعام ووسائل التدفئة والرعاية الطبية.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها قررت سحب قواتها من إيزيوم وبالاكليا، وهما مركزان مهمان للإمداد العسكري في منطقة خاركيف فيما قالت أوكرانيا إنها حققت تقدما سريعا.