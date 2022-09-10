السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: القوات الاوكرانية حررت أراضي مساحتها نحو ألفي كيلومتر مربع

منذ 24 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور السبت، إن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أراضي مساحتها نحو ألفي كيلومتر مربع منذ بدء الهجوم المضاد على قوات روسيا في وقت سابق من الشهر.

هذا وقد ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن فيتالي جانتشيف رئيس الإدارة التي عينتها موسكو في المناطق التي تحتلها من خاركيف الأوكرانية أوصى بإجلاء جميع سكانها إلى روسيا “إنقاذا لأرواحهم”.

ونقلت الوكالة عن جانتشيف قوله إن الممثلين الرسميين مستعدون لتزويد اللاجئين بالطعام ووسائل التدفئة والرعاية الطبية.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها قررت سحب قواتها من إيزيوم وبالاكليا، وهما مركزان مهمان للإمداد العسكري في منطقة خاركيف فيما قالت أوكرانيا إنها حققت تقدما سريعا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وتراس اتفقا على رغبتهما في تعزيز التعاون
مستشفى شمال سوريا
3 وفيات.. الكوليرا تتفشى في شمال شرقي سوريا
ميغان والامير هاري برفقة ولي العهد
تنصيب تشارلز الثالث ملكاً
تقارب ملكي بين عائلة ولي العهد والأمير هاري وميغان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كاميلا باركر والأمير تشارلز
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب
إيف جوبز
بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز
الجيش اللبناني
مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة