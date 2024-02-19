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زيلينسكي: الوضع في الجبهة صعب للغاية

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين 19 فبراير/شباط، أن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

وقال زيلينسكي إن “الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا”.

وأضاف أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف خسرت خلال الأيام الماضية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية وفرت تحت نيران الجيش الروسي، تاركة معداتها وآلياتها العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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