زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "أولوية"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كييف، إنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “أولوية”.

وصرّح زيلينسكي للصحافة بعد لقاء مع ميشال: “إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا”.

وقال عضو بارز في البرلمان الأوكراني للمشرعين الأوروبيين يوم الأربعاء إن موسكو رحلت 500 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا، ودعا الصليب الأحمر إلى التواصل مع أولئك المفقودين.

وقال ميكيتا بوتوراييف رئيس اللجنة الإنسانية بالبرلمان الأوكراني “تم ترحيل نصف مليون مواطن أوكراني من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية رغما عنهم”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الرقم الذي قدمه بوتوراييف والذي لم يقدم تفاصيل أو أدلة تدعم تصريحاته.

وأبلغ بوتوراييف أعضاء البرلمان الأوروبي عبر الفيديو “للأسف لا توجد فرصة حتى الآن للتواصل مع هؤلاء الأشخاص”.

قالت السلطات الأوكرانية -اليوم الأربعاء- إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.