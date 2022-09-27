الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
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زيلينسكي: بحثت مع أمين عام حلف الاطلسي حاجة البلاد لمزيد من الدعم العسكري

منذ ساعة واحدة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الثلاثاء، حاجة بلاده لمزيد من الدعم العسكري من دول الحلف.

جاءت الاتصال في أعقاب التصويت في أربع مناطق محتلة في أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا، ووجه زيلينسكي الشكر لستولتنبرج على تنديده بعملية التصويت، التي وصفتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنها صورية وغير شرعية.

وكتب زيلينسكي يقول “ناقشنا التطورات الحالية في ساحة المعركة والمزيد من الدعم من الدول الأعضاء في الحلف للقوات المسلحة الأوكرانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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