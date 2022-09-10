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زيلينسكي تحدث مع ماكرون بشأن نزع السلاح من محطة زابوريجيا

منذ 7 دقائق
ماكرون وزيلينسكي

ماكرون وزيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إنه تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الوضع في محطة زابوريجيا النووية، داعيا إلى “نزع السلاح” بها.

وكتب زيلينسكي على تويتر “موقفنا هو أن السبيل الوحيد لحماية أوروبا من كارثة نووية هو نزع السلاح من المحطة”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت سابقاً يوم “الجمعة 9-9-2022″، إن القصف دمر البنية التحتية الخاصة بالكهرباء في مدينة إنيرهودار الأوكرانية التي يقيم فيها العاملون الذين يشغّلون محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، وهو ما يمثل تهديدا متناميا للمحطة.

وتوقف التيار بالفعل عبر خطوط الكهرباء الخارجية، وهي خطوط دفاع أساسية ضد انصهار نووي محتمل، وتسبب القصف في إنيرهودار في انقطاع دائم للكهرباء هناك.

ودفع ذلك أوكرانيا إلى القول إنها قد تضطر إلى إغلاق المفاعل النووي الأخير الذي لا يزال يعمل والذي يزود زابوريجيا بالكهرباء، بما في ذلك أنظمة تبريد الوقود النووي بالمحطة.

    المصدر :
  • رويترز

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