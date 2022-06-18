السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب

منذ 10 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال مجلس الأمن الأوكراني اليوم السبت إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي، في وقت سابق إن كييف لديها “خطة ب” في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك رئيس الدولة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “آر بي كا” عن زيلينسكي، فإن سلطات البلاد مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث مثل هذا التطور في الأحداث. “وفقا لتشريعاتنا، هناك من يحكم الدولة. كنا مستعدين ومنفصلين.. أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان”.

زيارته الأولى لمدينة ميكولايف

وقام زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.

في مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني. واظهرت الصور فجوة واسعة في المبنى الكبير يمكن عبرها مشاهدة الشقق من الداخل.

وعقد زيلينسكي اجتماعا مع مسؤولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وسلمهم جوائز تقديرا لشجاعتهم.
وأوضحت الرئاسة أنهم “ناقشوا حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة”.
وذكر البيان “تم إيلاء اهتمام خاص للتهديدات البرية والبحرية. لن نكف عن العمل من أجل النصر”.

وميدانيا، يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، في إطار عمليته العسكرية التي تهدف إلى تحرير دونباس شرق أوكرانيا، فيما تستمر كييف في حشد الدعم الغربي وتلقي العتاد العسكري

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا
    مقتل 10 بينهم امرأة بهجوم لداعش شرق نيجيريا
    الصحة العالمية
    الصحة العالمية تلغي التمييز بين الدول بناء على توطن جدري القردة
    الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
    تبون يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات بين البلدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!