قال مجلس الأمن الأوكراني اليوم السبت إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي، في وقت سابق إن كييف لديها “خطة ب” في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك رئيس الدولة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “آر بي كا” عن زيلينسكي، فإن سلطات البلاد مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث مثل هذا التطور في الأحداث. “وفقا لتشريعاتنا، هناك من يحكم الدولة. كنا مستعدين ومنفصلين.. أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان”.

زيارته الأولى لمدينة ميكولايف

وقام زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا.

#Zelensky June 18th

In Mykolaiv region.

Meeting on important issues of the region. They discussed the state of the economy, the restoration of water supply, the situation in agriculture. Special attention was paid to threats from land and sea. pic.twitter.com/3w4Ybhnb12

