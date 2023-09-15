زيلينسكي: رفع أوروبا الحظر عن تصدير الحبوب "وحدة حقيقية"

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب من أوكرانيا ووصفه بأنه مثال على الوحدة والثقة الحقيقيتين.

وبعد أن أشارت بولندا وسلوفاكيا والمجر، اليوم الجمعة، إلى أنها ستفرض حظرا خاصا بها بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفعه، قال زيلينسكي إنه إذا انتهكت الدول المجاورة قانون الاتحاد الأوروبي فإن “أوكرانيا سترد بطريقة متحضرة”.

وقال على تيليغرام بعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “من المهم الآن أن تعمل الوحدة الأوروبية على المستوى الثنائي أيضا. حتى يدعم الجيران أوكرانيا خلال الحرب”.