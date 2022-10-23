زيلينسكي: روسيا الوحيدة القادرة على استخدام السلاح النووي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على استخدام الأسلحة النووية في أوروبا.

وانتقد زيلينسكي افتراض وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال مكالماته الهاتفية مع نظرائه الغربيين، بأن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام “قنبلة قذرة” في الصراع الحالي، وهو سلاح تقليدي مزوَّد بمواد نووية.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية “إذا كان بإمكان أي أحد استخدام الأسلحة النووية في هذا الجزء من أوروبا، فهو مصدر واحد فقط، وهذا المصدر هو الذي أمر الرفيق شويجو بالاتصال هاتفيا هنا أو هناك”.

وأضاف زيلينسكي “الكل يفهم جيدا. إنهم يفهمون من هو مصدر كل الأشياء القذرة التي يمكن تخيلها في هذه الحرب”.

القنبلة القذرة

في تطور جديد في أزمة روسيا مع الدول الغربية حول الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة لروسية أن وزير الدفاع بالبلاد اتصل بوزيري الدفاع في فرنسا وبريطانيا.

وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بين والاس، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

كما تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا الأحد مع نظيريه الفرنسي سيباستيان لوكورنو والتركي خلوصي أكار لمناقشة النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الوزارة.

وأثناء المحادثة مع لوكورنو، شجب الوزير الروسي الوضع في أوكرانيا “الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه”.

وأعرب الوزير الروسي للويكورنو وكذلك لأكار عن “مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة”.