زيلينسكي: روسيا تدمر كل شيء في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمؤتمر حول إعادة إعمار بلاده، الثلاثاء، إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثُلُث قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف عبر رابط فيديو للمؤتمر الذي يعقد في برلين أن أوكرانيا لم تحصل بعد على “سنت واحد” من خطة للتعافي السريع بتكلفة إجمالية 17 مليار دولار.

وقال زيلينسكي للمؤتمر الذي يحضره المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد آخر من كبار السياسيين والمسؤولين “روسيا تدمر كل شيء حتى تزداد علينا صعوبة تجاوز الشتاء”.

وتصعد روسيا من هجماتها على البنية التحتية لأوكرانيا، مما يلحق أضرارًا بنظام الطاقة في البلاد، حيث يحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن شتاءً صعبا في البلاد يلوح في الأفق

شتاء صعب

أفادت شركة “أوكرنرجو” المشغلة للشبكة الحكومية، بأن الضربات الأخيرة في وسط وشمال أوكرانيا دمرت مرافق البنية التحتية للطاقة، وألحق هجوم السبت الماضي أضرارا بالغة بمنشأة طاقة كبيرة بالقرب من كييف.

وأشارت أوكرنرجو إلى أن وضع الطاقة في البلاد تحت السيطرة في الوقت الحالي، لكنها حثت الأوكرانيين على التقشف في استخدامهم للطاقة للمساعدة في تجنب الإغلاق الطارئ.

كما حذر مشغل الشبكة الأوكرانيين من أن شتاء صعبا ينتظرهم حيث تواصل روسيا هجماتها في الأشهر الباردة والأكثر قتامة، ويبدو أن موسكو عازمة على ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتكثيف ضرباتها مع اقتراب فصل الشتاء.