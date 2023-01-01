زيلينسكي: روسيا ستخسر الطائرات المسيرة والصواريخ وكل شيء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن وحدة أوكرانيا وامتلاكها هدفا تعمل من أجله يتناقضان بشدة مع الخوف السائد في روسيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “الشعور الذي نمتلكه جميعا بالوحدة… وبالحياة نفسها يتناقض بشدة مع الخوف الذي يسود روسيا”.

وتابع “إنهم خائفون. يمكنكم أن تشعروا بذلك. وهم محقون في خوفهم، لأنهم سيخسرون. الطائرات المسيرة والصواريخ وكل شيء آخر لن يساعدهم. لأننا نقف متحدين. بينما يجمعهم الخوف فقط”.

مع بداية العام الجديد، لم تسلم أوكرانيا من القصف الروسي، إذ تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد ‏‏1/1/2023، في شهرها الحادي عشر، حيث يواصل الجيش الروسي ضرب الأهداف الأوكرانية ومناطق تمركز قوات كييف ‏ومخازن الأسلحة، فيما تحاول كييف مقاومة الدب الروسي بدعم مادي وعسكري من الغرب‎.‎

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت سلطات مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء قصف أوكراني ‏استهدف مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة. ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل ‏عمليات إزالة الأنقاض، من جانبه أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بإصابة 15 مدنيا في مدينة ماكيفكا إثر قصف أوكراني على ‏مقاطعة دونيتسك، كما تحدث عن قصف أوكراني مماثل طال أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك مركز المقاطعة‎.‎