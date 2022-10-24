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زيلينسكي: روسيا طلبت 2000 طائرة مسيرة من إيران

منذ 7 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن روسيا طلبت تزويدها “نحو ألفي مسيّرة” إيرانية، دعما لحملة قصفها في أوكرانيا والتي تستهدف خصوصا منشآت إنتاج الكهرباء.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر نظمته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، طلبت روسيا تزويدها نحو ألفي (مسيّرة) إيرانية من طراز شاهد”.

من جانبه، أكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الإثنين، لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن إسرائيل مستعدة لإنشاء منظومة إنذار مبكر، وجدد رفض بلاده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأعرب بيني غانتس، عن خالص تعازيه في خسائر الأرواح والأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها الشعب الأوكراني نتيجة الحرب، مؤكدا وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا واستعدادها لمواصلة دعم أوكرانيا من جانب حماية السكان وإنقاذ الأرواح.

كما اتفق الجانبان، على إجراء حوار فوري بين مستويات المهنة بهدف مساعدة إسرائيل في توفير أنظمة الإنذار المدني، بالإضافة إلى البقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة ومناقشة القضايا الأخرى المطروحة.

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