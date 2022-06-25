زيلينسكي: سنستعيد سيفيرودونيتسك وكافة المدن المحتلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن أوكرانيا ستستعيد جميع المدن التي استطاعت روسيا احتلالها، بما في ذلك سيفيرودونيتسك، التي سقطت أخيرا في أيدي القوات الروسية في وقت سابق اليوم.

وفي خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء اليوم، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده تعرضت لإطلاق 45 صاروخا روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصفا ذلك بأنه محاولة لتحطيم معنويات شعبه.

قلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو إعلانها اليوم السبت أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

وقال أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم السبت إن القوات الروسية احتلت المدينة بالكامل، في أكبر انتكاسة لكييف بساحة المعركة منذ ما يزيد على شهر، في أعقاب واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب.

وصفت أوكرانيا انسحابها من المدينة بأنه “انسحاب تكتيكي” حتى تقاتل من أراض مرتفعة في ليسيتشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس. وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إن قوات موسكو تهاجم الآن ليسيتشانسك.

ويعد سقوط سيفيرودونيتسك، التي كان يقطنها ما يربو على 100 ألف نسمة لكنها صارت الآن مدينة أشباح، أكبر انتصار لروسيا منذ سيطرتها على ميناء ماريوبول الشهر الماضي. ويمثل ذلك تحولا في ساحة المعركة بشرق أوكرانيا بعد أسابيع لم يسفر خلالها تفوق العتاد الروسي سوى عن مكاسب محدودة.